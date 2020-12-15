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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Online Eğitimde Zirvede

Bahçeşehir Koleji’nde İlkokulda 8, ortaokul ve lisede 9 saat ders ile günlük 223 saat canlı ders yapan okulumuz haftalık 1135 saat online dersle daima zirvede.

Nevşehir 15.12.2020, 21:50
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Online Eğitimde Zirvede
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Metodbox uygulamaları, bire bir online etütleri, akşamları konu tekrarları ve mentor öğretmen-öğrenci görüşmeleri ile Nevşehir'de ve Türkiye'de en iyisi olan Nevşehir Bahçeşehir Koleji, bu zorlu süreçte hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin daima yanındadır.

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