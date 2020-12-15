Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Online Eğitimde Zirvede

Metodbox uygulamaları, bire bir online etütleri, akşamları konu tekrarları ve mentor öğretmen-öğrenci görüşmeleri ile Nevşehir'de ve Türkiye'de en iyisi olan Nevşehir Bahçeşehir Koleji, bu zorlu süreçte hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin daima yanındadır.