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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Online Eğitimde Zirvede
Bahçeşehir Koleji’nde İlkokulda 8, ortaokul ve lisede 9 saat ders ile günlük 223 saat canlı ders yapan okulumuz haftalık 1135 saat online dersle daima zirvede.
Nevşehir 22.12.2020, 20:45
Metodbox uygulamaları, bire bir online etütleri, akşamları konu tekrarları ve mentor öğretmen-öğrenci görüşmeleri ile Nevşehir'de ve Türkiye'de en iyisi olan Nevşehir Bahçeşehir Koleji, bu zorlu süreçte hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin daima yanındadır.