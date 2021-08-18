Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Öğrencilerinden Aşıya Destek

Yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde başlaması ve eski normalimize dönmek için aşı olmak zorundayız ve bilime inanmak zorundayız.

Bu bilinçle aşı olmayan herkesi aşı olmaya ve toplumsal sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz.

Aşı ile tüm sıkıntılarımızı aşacağız. Sen de aşı ol, eğitime mâni olma...