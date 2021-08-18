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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Öğrencilerinden Aşıya Destek
Uzun süredir mücadele ettiğimiz Koronavirüs hastalığının tek çaresi olan aşıya olan ilgiyi artırmak ve aşının önemini vurgulamak adına Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü öğrencileri aşı videosu çekti.
Nevşehir 18.08.2021, 10:50
Yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde başlaması ve eski normalimize dönmek için aşı olmak zorundayız ve bilime inanmak zorundayız.
Aşı ile tüm sıkıntılarımızı aşacağız. Sen de aşı ol, eğitime mâni olma...