Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nün Müdürü Kim?

Nevşehir' de 2020-2021 eğitim-öğretim yılında açılan ve sezona damgasını vuran Bahçeşehir Koleji'nin çok merak edilen ve konuşulan genel müdürü kim?

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Müdürü Kadri Güvenç, Nevşehir'e geleli 4 ay olmasına rağmen merak edilen ve hakkında çok konuşulan bir isim oldu.

Biz de merak edilen genel müdürü sizlere tanıtmak istedik.

Trakyalı olan Güvenç, uzun yıllar Bahçeşehir Koleji ailesinde çalışmış, deneyimli ve başarılı bir öğretmenlik ve idarecilik geçmişine sahip.

Edirne Bahçeşehir Koleji'nde uzun yıllar görev yapan Kadri Güvenç, Iğdır Bahçeşehir Koleji'nde de genel müdürlük yapmış ve daha sonra Nevşehir'e gelmiştir.

Evli ve bir çocuk babası olan Güvenç'in enerjik yapısı, egosuz tavrı ve hümanist kişiliği ile Nevşehir'e yeni bir vizyon getirdiği tartışılmaz bir gerçek.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Genel Müdürü Güvenç'i ileri bir tarihte yapacağımız röportaj ile daha yakından tanıyacağız.