Son Dakika

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde Online Seminer...

"Meslek Uzmanları ile Online Seminerler" kapsamında Nevşehir Kampüsü 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri BAU Rektör Danışmanı ve Eğitim Yazarı Turgay Polat ile buluşacak.

Nevşehir 06.01.2021, 10:54
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde Online Seminer...
banner230

Yeni dünyanın getirdiği farklılıkları ve bu farklılıkların mesleklere yansımalarını anlatacak olan Polat, bu seminerler ile birçok gencin hayatını değiştirmiş ve hayatına yeni bir yön vermiştir.

Öğrencilerimiz için her zaman en faydalısını ve en yaratıcı olanı hedefliyoruz.

Sen de bu ailenin bir parçası ol ve yeni dünyanın getirdiği yeniliklerin farkına var!

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@