Son Dakika
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde Online Seminer...
"Meslek Uzmanları ile Online Seminerler" kapsamında Nevşehir Kampüsü 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri BAU Rektör Danışmanı ve Eğitim Yazarı Turgay Polat ile buluşacak.
Nevşehir 06.01.2021, 10:54
Yeni dünyanın getirdiği farklılıkları ve bu farklılıkların mesleklere yansımalarını anlatacak olan Polat, bu seminerler ile birçok gencin hayatını değiştirmiş ve hayatına yeni bir yön vermiştir.
Sen de bu ailenin bir parçası ol ve yeni dünyanın getirdiği yeniliklerin farkına var!