Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde Online Seminer...

Yeni dünyanın getirdiği farklılıkları ve bu farklılıkların mesleklere yansımalarını anlatacak olan Polat, bu seminerler ile birçok gencin hayatını değiştirmiş ve hayatına yeni bir yön vermiştir.

Öğrencilerimiz için her zaman en faydalısını ve en yaratıcı olanı hedefliyoruz.

Sen de bu ailenin bir parçası ol ve yeni dünyanın getirdiği yeniliklerin farkına var!