Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde Öğretmenler Günü Kutlaması...

Tüm öğretmenlere yaptıkları işin kutsallığından bahseden Kadri Güvenç öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve Atatürk'ün yolundan ayrılmamalarını hatırlattı.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü ailesi olarak mesleğini aşk ile yapan tüm öğretmenlerimizin gününü kutlarız.