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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde Öğretmenler Günü Kutlaması...
Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer ve Nevşehir Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Kadri Güvenç öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı ve onlara çiçek ve çikolata ikram etti.
Nevşehir 24.11.2021, 15:32
Tüm öğretmenlere yaptıkları işin kutsallığından bahseden Kadri Güvenç öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve Atatürk'ün yolundan ayrılmamalarını hatırlattı.
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü ailesi olarak mesleğini aşk ile yapan tüm öğretmenlerimizin gününü kutlarız.