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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde Münazara Günleri...

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde 9 ve 10. sınıflarımıza münazara etkinliği gerçekleştirdik.

Nevşehir 11.01.2021, 15:55
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde Münazara Günleri...
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9. sınıflarımız kendi arasında, 10. sınıflarımız kendi arasında yarıştı. 9. sınıflarımızın kazananı ile 10. sınıflarımızın kazananı ileriki bir tarihte tez-antitez grubu şeklinde tartışacak.

9. sınıflarımızdan kazanan 9 Fen A sınıfını, 10. sınıflarımızdan kazanan 10 Fen A sınıfını tebrik ediyoruz.

Münazara etkinliğine katılan tüm öğrencilerimize öz güvenlerinden ve savunma taktiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Sen de bu büyük ailenin bir üyesi olmaya ne dersin?

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