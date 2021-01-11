Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde Münazara Günleri...

9. sınıflarımız kendi arasında, 10. sınıflarımız kendi arasında yarıştı. 9. sınıflarımızın kazananı ile 10. sınıflarımızın kazananı ileriki bir tarihte tez-antitez grubu şeklinde tartışacak.

9. sınıflarımızdan kazanan 9 Fen A sınıfını, 10. sınıflarımızdan kazanan 10 Fen A sınıfını tebrik ediyoruz.

Münazara etkinliğine katılan tüm öğrencilerimize öz güvenlerinden ve savunma taktiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Sen de bu büyük ailenin bir üyesi olmaya ne dersin?