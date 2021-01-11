Son Dakika
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde Münazara Günleri...
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde 9 ve 10. sınıflarımıza münazara etkinliği gerçekleştirdik.
Nevşehir 11.01.2021, 15:55
9. sınıflarımız kendi arasında, 10. sınıflarımız kendi arasında yarıştı. 9. sınıflarımızın kazananı ile 10. sınıflarımızın kazananı ileriki bir tarihte tez-antitez grubu şeklinde tartışacak.
9. sınıflarımızdan kazanan 9 Fen A sınıfını, 10. sınıflarımızdan kazanan 10 Fen A sınıfını tebrik ediyoruz.
Münazara etkinliğine katılan tüm öğrencilerimize öz güvenlerinden ve savunma taktiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.