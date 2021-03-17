Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde "Çanakkale Geçilmez" Videosu...

"Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer, göz yummadan koşana gider.

Bayrağa kanının alı çalmayan

Gözyaşı boşana boşana gider.

Nevşehir Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Kadri Güvenç yaptığı açıklamada: “Çanakkale Zaferi' nin yıl dönümünü münasebetiyle o ruhu anlamak ve cephenin barut kokusunu ciğerlerimizde hissettiğimiz için şehitlere saygı videosu çektik. Onlar için ne yapsak az, ne söylesek yetersiz...

Onlar olmasaydı bizler olmayacaktık.

Emanetleri emanetimizdir. Son söz yine onlardan gelsin:

Çanakkale geçilmedi, geçilmeyecek. Tüm şehitlerimizin, Gazi Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun. Hepsinden razıyız, Allah da onlardan razı olsun.”