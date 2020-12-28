Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Müdürü Kadri Güvenç'ten yeni yıl mesajı var:

2020 yılında tüm dünya olarak "sağlığın" ne kadar önemli olduğunu anladık. Umarım 2021 yılı tüm dünyaya ve ülkemize önce sağlıkla sonra huzurla gelir.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak 2021 yılında en önemli hedefimiz, yaşadığımız bu güzel şehre iyi hizmetler getirmek, şehrin evlatlarını başarılı bir şekilde yetiştirmek. Bu vesile ile herkesin yeni yılını kutluyorum ve sağlıklı günler diliyorum." dedi.