Son Dakika
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü İHA Ekibi Çalışmalarına Gece Gündüz Demeden Devam Ediyor
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü İHA (İnsansız Hava Aracı) Colibri UAV ekibi çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.
Nevşehir 13.07.2021, 15:30
Türkiye’de kavramsal raporda 2. olan Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü İHA ekibi Eylül ayında yapılacak olan Teknofest için hazırlıklarına devam ediyor ve geç saatlere kadar çalışıyor.
Nevşehir’in adını Türkiye’de duyurmaya hazırlanan ekibimize başarılar diliyor, öğrencilerimizin çabaları ve emekleri ile gurur duyuyoruz. Sen de Bahçeşehirli ol, sen de ayrıcalıklı ol!