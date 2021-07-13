Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü İHA Ekibi Çalışmalarına Gece Gündüz Demeden Devam Ediyor

Türkiye’de kavramsal raporda 2. olan Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü İHA ekibi Eylül ayında yapılacak olan Teknofest için hazırlıklarına devam ediyor ve geç saatlere kadar çalışıyor.

Nevşehir’in adını Türkiye’de duyurmaya hazırlanan ekibimize başarılar diliyor, öğrencilerimizin çabaları ve emekleri ile gurur duyuyoruz. Sen de Bahçeşehirli ol, sen de ayrıcalıklı ol!