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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Anaokulu Öğrencilerinden 100. Gün Kutlaması
Okul öncesi öğrencilerimiz, heyecanla başladıkları okul serüvenlerinde 100 günü tamamladı.
Nevşehir 04.03.2021, 09:36
İlk günden itibaren çember saatlerinde öğretmenleriyle saymaya başlayarak yaptıkları etkinlikler ve deneyimlerle eğlenerek öğrendikleri, heyecanla bekledikleri 100. gün kutlamasına tasarladıkları tişörtlerle katıldı.
Çeşitli matematik ve dikkat oyunlarıyla 100' e kadar onarım ve beşerli saymayı pekiştiren öğrencilerimiz, danslar ve müzik eşliğinde eğlenceye doydu. 100 gündür arkadaşlarıyla olmanın mutluluğunu paylaştılar. Miniklerimiz kendileri için hazırlanan pastayı hep birlikte keserek partiyi keyifle sonlandırdı.