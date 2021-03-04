Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Anaokulu Öğrencilerinden 100. Gün Kutlaması

İlk günden itibaren çember saatlerinde öğretmenleriyle saymaya başlayarak yaptıkları etkinlikler ve deneyimlerle eğlenerek öğrendikleri, heyecanla bekledikleri 100. gün kutlamasına tasarladıkları tişörtlerle katıldı.

Çeşitli matematik ve dikkat oyunlarıyla 100' e kadar onarım ve beşerli saymayı pekiştiren öğrencilerimiz, danslar ve müzik eşliğinde eğlenceye doydu. 100 gündür arkadaşlarıyla olmanın mutluluğunu paylaştılar. Miniklerimiz kendileri için hazırlanan pastayı hep birlikte keserek partiyi keyifle sonlandırdı.