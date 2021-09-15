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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Anaokulu Göz Dolduruyor
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Anaokulu yeni eğitim-öğretim yılına geniş öğretmen kadrosuyla coşkulu bir şekilde başladı.
Nevşehir 15.09.2021, 14:00
Bahçeşehir Koleji Anaokulu, geçtiğimiz yılı başarıyla kapatarak yeni eğitim öğretim yılında gücüne güç kattı. Geniş yelpazeye sahip branş derslerinin her birinde kendi dalında donanımlı öğretmenlerle çalışmayı tercih eden Bahçeşehir Koleji, yeni eğitim öğretim yılında da başarılarıyla ve verdiği güzel eğitimle anılacaktır.