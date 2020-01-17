Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü açılıyor

Türkiye’nin 56 ilinde 125 kampüsüyle hizmet vermekte olan Bahçeşehir Koleji 2020-2021 eğitim döneminde Nevşehir'de hizmet vermeye başlayacak. İlerleyen günlerde tanıtım lansmanı yapılacak olan Bahçeşehir Koleji hakkında İş Adamı Halis Uluer yapmış olduğu açıklamada "8 Ülkede Üniversitesi olan Türkiye'nin en prestijli özel üniversitesine sahip Bahçeşehir Koleji 2020/2021 eğitim döneminde Nevşehirimize hayırlı olsun" dedi.

50. gurur yılını kutlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, 1968 yılında Laleli’de üç sınıflı bir dershane ile başlayan öyküsünü 2017 yılında Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında kaliteli eğitimi yeni nesillerle buluşturan global eğitim markası olarak başarıyla sürdürüyor.

Enver Yücel, 1974 yılında henüz 17 yaşında bir gençken adım attığı eğitimcilik mesleğini bugün global bir eğitim markası haline getirdiği Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının vizyoner kurucusu olarak sürdürüyor. Dünyada yaşanan tüm sorunların eğitimle çözüleceğine olan inancıyla, çağdaş ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim algısını ülkemizde yerleştirmek için durmadan çalışıyor. 1968 yılında kurulan Uğur Dershanesiyle başlayan bu serüven bu yıl 50. gurur yılıyla taçlanıyor. Kurucusu Enver Yücel’in vizyonu ve seçkin eğitim kadrosuyla Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, bünyesinde bulunan Uğur Okulları, Uğur Kariyer Merkezi, Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Uğur Hazırlık Liseleri ile BAU Global şemsiye altında; Bahçeşehir Üniversitesi, BAU International University Washington DC, BAU International University Berlin, BAU International Tıp Üniversitesi Batum, BAU Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi, Mentora Dil Okulları, CES Toronto Dil Okulları ve IAR Roma ile yüz elli binden fazla öğrenciyi kaliteli eğitimle buluşturuyor.

1994: Bahçeşehir Kolejinin Doğuşu

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesinin üyesi olarak 1994 yılında Bahçeşehir’de kurulan ilk kampüsünde eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji, “kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak” amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında eğitim veriyor, bünyesinde bulunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri ile ülkemizde fen eğitimini dönüştürüyor. Enver Yücel’in, dünya standartlarında eğitimi ülkemizde yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu Bahçeşehir Koleji, 2018–2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye’nin 56 ilinde 125 kampüsüyle eğitim veriyor.

Bahçeşehir Koleji kurulduğu 1994 yılından bu yana Türkiye’ye öncülük eden eğitim modelleri uyguluyor. Türkiye’de STEM eğitimini uygulayan ilk eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Master 6, Çift Dilli Eğitim gibi eğitim modelleri, Kodlama ve Robotik, Together, Sosyal Takip Programı (STP) gibi eğitim uygulamaları ile eğitimdeki yenilikçilik vizyonunu sürdürüyor.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri

Geleceğin teknolojisine yön verecek, ülkemizi küresel ölçekte teknoloji liderleri arasında konumlandıracak genç bilim adamlarını yetiştirmek üzere ilk kampüsü 2006 yılında Bahçeşehir’de kurulan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, Türkiye’nin ve dünyanın saygın eğitim kurumları arasında yer alıyor.

Türkiye’de STEM eğitiminin uygulandığı ilk liselerden olan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, akademik ve teknolojik alt yapısı güçlü, araştırmacı, yenilikçi, üretken bir nesil yetiştiriyor. Fen eğitimini yalnızca fen derslerine odaklanan tek yönlü bir yapıdan çıkaran Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde öğrenciler akademik başarılarının yanında sosyal yönleri gelişmiş, yabancı dile hâkim, dünyayla bütünleşmiş kültürel donanıma sahip bireyler olarak yetişiyor. İstanbul Bahçeşehir’deki ilk Fen ve Teknoloji Lisesi kampüsünün ardından Türkiye’nin dört bir yanında daha çok çocuğun nitelikli fen eğitimiyle buluşturulması amacıyla İstanbul, Trabzon, Samsun, Diyarbakır, İzmir, Ankara, Gaziantep, Antalya, Hatay, Darıca, Eskişehir, Edine’de açılan yeni Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleriyle bu sayı Türkiye genelinde 14 kampüse çıktı.

Bahçeşehir Kolejinin Dönüm Noktaları

1994 Bahçeşehir Koleji, eğitim sektöründe 48 yıldır hizmetini sürdüren Uğur Dershanelerinin Kurucusu Enver Yücel tarafından dünya standartlarında eğitimi Türkiye’de yaygınlaştırmak amacıyla kuruldu.

1994–1995 eğitim öğretim yılında, 2 anaokulu, 9 ilkokul ve 3 orta hazırlık sınıfında toplam 222 öğrenci ile İstanbul Bahçeşehir’deki kampüsünde eğitime başladı.

1997–1998 eğitim öğretim yılında anaokulu ve ilköğretim okulu mevcut binasında eğitim öğretime devam ederken, ortaokul ve lise sınıfları yeni yapılan binaya taşınarak iki ayrı binada hizmetini sürdürmeye başladı. Aynı yıl Türkiye’de 8 yıllık eğitime geçildi.

1998 yılında Bahçeşehir Üniversitesi kuruldu.

2003–2004 eğitim öğretim yılında Bahçeşehir Koleji Bursa’da bir şubesini açarak eğitim hizmetini İstanbul dışına taşımanın ilk adımını attı.

2005–2006 eğitim öğretim yılında İstanbul-Yeşilköy’de bağımsız anaokulu açıldı.

2005–2006 eğitim öğretim yılında Türkiye’de kendi alanında ilk ve tek olan uluslararası standartlarda bilimsel çalışma ve eğitimle, geleceğin teknolojisine yön veren, evrensel bilime katkıda bulunan lider gençler yetiştirmek amacıyla Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesini kuruldu.

2006–2007 eğitim öğretim yılında İstanbul’da ikinci kampüs olarak Florya ve Türkiye genelinde Kocaeli, Antalya ve Konya’da yeni kampüsler açılarak şube sayısı 6’ya çıktı.

Bilgisayarlı eğitimin ilk adımı olan Class Mate çalışması başladı. Kişiye Özgü eğitim Modeli (KÖM) uygulanmaya başladı.

2007–2008 eğitim öğretim döneminde BJK Koleji devralındı. Aynı yıl Burhaniye, Alanya ve Doğu Anadolu’nun ilk kampüsü olan Bahçeşehir Koleji Van Kampüsü açıldı.

2008 yılında ABD’deki non-profit eğitim organizasyonu Bahçeşehir Kolejine “Eğitimde Mükemmellik Mavi Kurdele” ödülü verdi.

Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsü ve Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Kampüsü eğitime başladı.

2008 Enver Yücel TBMM’den “Üstün Hizmet Ödülü” almaya hak kazandı.

2011 Bahçeçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi ilk mezunlarını verdi.

2012 yılında ABD’li fon ortağı Carlyle grubu ile yatırım ortaklığı yapıldı.

2012 yılında BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

2013 Çift Dilli Eğitim Sistemi uygulanmaya başlandı. Dijital Dünya Okulu lansmanı yapıldı. 21. yy Ortaklığı Platformuna Türkiye’den tek eğitim kurumu olarak üye olundu.

2013–2014 eğitim ve öğretim yılında Bahçeşehir Koleji İskenderun Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Ankara İncek Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Halkalı Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Ümraniye Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Diyarbakır (Vadi Evleri) Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Şanlıurfa Kampüsü açıldı.

2013–2014 İstanbul Anadolu yakasındaki ilk kampüs olan Bahçeşehir Koleji Ümraniye Kampüsü açıldı. Apple iş birliği ile dijital eğitim içeriği genişletildi.

2014–2015 STEM+A eğitimi, kodlama ve robotik eğitimi Bahçeşehir Kolejinin tüm kampüslerinde uygulanmaya başladı.

2014–2015 eğitim ve öğretim döneminde Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Dalaman Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Sancaktepe Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Beylikdüzü Kampüsü açıldı.

2014 Enver Yücel, Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleşen ve yıl boyunca süren BM etkinliklerinin ödüllendirildiği “UNCA Ödülleri”nde “Küresel Eğitime Katkı Ödülü”ne layık görüldü. Enver Yücel’e ödülü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından takdim edildi.

2015 Türkiye’nin ilk çocuk bienali Bahçeşehir Koleji 1. Çocuk Bienali düzenlendi.

2015–2016 10 yıl aradan sonra ikinci Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi kampüsü İzmir Güzelbahçe’de açıldı

2015–2016 eğitim öğretim döneminde Bahçeşehir Koleji Burdur Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Torbalı Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Bodrum Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Manisa Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Akhisar Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Ayvalık Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Afyon Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Çorlu Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Keşan Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Bismil Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Ordu Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Dragos Kampüsü ve Bahçeşehir Koleji Kurtköy Kampüsü açıldı.

2016 Dünyanın ilk STEM Bienali olan Bahçeşehir Koleji 1. STEM Bienali düzenlendi.

2016 1. Bahçeşehir Koleji Spor Olimpiyatları düzenlendi.

2016 Carlyle grupta bulunan tüm hisseler Enver Yücel ve Hüseyin Yücel tarafından geri alındı.

2016 Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA 3646 New York’ta düzenlenen Dünya Robotik Turnuvası’nda Chairman Award’u kazandı.

2016–2017 eğitim öğretim yılında İstanbul’daki ikinci Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Taşdelen’de açıldı.

2016–2017 eğitim öğretim yılında olmak üzere Bahçeşehir Koleji İstanbul Taşdelen, Ankara Çayyolu, İzmir Karşıyaka, Siirt, Elazığ, Hatay, Aydın Kuşadası, Isparta, Malatya, Çorum, Karabük, Iğdır, Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi, İzmir Torbalı Anadolu Lisesi, Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi kampüsleri açıldı.

Türkiye’de ilk kez uygulanan lise geçiş modeli Apply FenTek uygulaması başladı ve Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerine bu uygulamayla öğrenci kabul edildi. Yabancı dil eğitiminin bir uygulaması olan Together başladı.

INTEGRA 3646 Dünya Robotik Turnuvasında 4000 takım arasından Dünya Finalisti olmaya hak kazandı.

2017–2018 Bahçeşehir Koleji tarihindeki en büyük eğitim yatırımı hayata geçirildi ve Bahçeşehir Koleji Gümüşhane, Diyarbakır Hevsel, Pendik, Darıca, Mimaroba, Bakırköy, Ataşehir, Trabzon, Alaşehir, Yozgat Sorgun, Siirt, Karadeniz Ereğli, Kütahya, Antalya Konyaaltı, İzmir Torbalı, Kahramanmaraş, Çankırı, Nazilli ve Tokat kampüsleri açıldı.

2018-2019 Bahçeşehir Koleji yeni eğitim öğretim yılına Türkiye’nin 56 ilinde 125 kampüsüyle başladı.