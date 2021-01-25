Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 8 ve 12. Sınıflarına Kavuştu

Yeni normale uygun bir şekilde maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek başlayan hazırlık kurslarımızda öğretmen ve öğrenciler yüz yüze eğitime gelmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Koridorlarımızda ve okul bahçemizde öğrencilerimizin sesini duymanın huzuru ile tek bir dileğimiz var o da eğitim öğretimin yüz yüze devam etmesidir.

Sen de büyük Bahçeşehir ailesine katıl, sen de ayrıcalıklı ol!