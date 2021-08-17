Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılına Başladı

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü dev eğitim kadrosu ile yeni sezona merhaba dedi. Bahçeşehir ailesine yeni katılan öğretmenlerle gücüne güç katan okulumuzda yeni sezonun tüm hazırlıkları tamamlandı.

Tüm öğretmenlerin sabırsızlıkla öğrencilerini beklediği gözlemlendi ve yeni sezona coşkulu bir şekilde başlandı. Kampüs Müdürü Kadri Güvenç yeni gelen öğretmenlere hoş geldiniz dileklerini iletti ve bu dev kadro ile büyük işler yapılacağına olan inancını yineledi. Sen de bu büyük aileye katılmaya ne dersin?