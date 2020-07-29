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Bahçeşehir Koleji, Nevşehir JAKEM Komutanı Altın’ı Ziyaret Etti
Nevşehir Bahçeşehir Koleji, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın’ı makamında ziyaret etti.
Nevşehir 29.07.2020, 10:26
Ziyaret esnasında Bahçeşehir Koleji heyeti ile Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Bahçeşehir Kolejinin eğitim sistemi ve öğrencilere verilen bireysel eğitimlerle alakalı sohbet ettiler.