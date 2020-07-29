Bahçeşehir Koleji, Nevşehir JAKEM Komutanı Altın’ı Ziyaret Etti

Nevşehir Bahçeşehir Koleji Lise Müdür Yardımcısı Gökçen Karataş İlköğretim Müdür Yardımcısı Ezgi Demir ve Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Berru Uluer’den oluşan heyet, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın’a görevlerinde başarılar dilediler.

Ziyaret esnasında Bahçeşehir Koleji heyeti ile Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Bahçeşehir Kolejinin eğitim sistemi ve öğrencilere verilen bireysel eğitimlerle alakalı sohbet ettiler.