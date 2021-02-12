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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ı Ziyaret Etti
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nden Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’a ziyaret...
Nevşehir 12.02.2021, 17:14
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Genel Müdürü Kadri Güvenç, lise müdür yardımcısı Gökçen Karataş ve ilkokul müdür yardımcısı Ezgi Demir, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ı ziyaret etti.
Nevşehir’e hizmet noktasında hemfikir olan heyet güzel projeler ile beraber çalışacaklarını belirtti. Görüşme güzel dilekler ile sona erdi.