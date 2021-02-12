Bahçeşehir Koleji Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ı Ziyaret Etti

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Genel Müdürü Kadri Güvenç, lise müdür yardımcısı Gökçen Karataş ve ilkokul müdür yardımcısı Ezgi Demir, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Savran ile Bahçeşehir Koleji’nin projeleri hakkında konuşan Kadri Güvenç, belediye ile yapılacak ortak projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Nevşehir’e hizmet noktasında hemfikir olan heyet güzel projeler ile beraber çalışacaklarını belirtti. Görüşme güzel dilekler ile sona erdi.