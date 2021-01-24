Bahçeşehir Koleji'nde Yarı Yıl Tatili Başladı

Bahçesehir Koleji Nevşehir Kampüsü öğrencileri bugün dönemin son derslerini de büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

Dönem boyunca gerek okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz gerekse öğrencilerimiz ve velilerimiz her türlü fedakarlığı gösterip yılmadan yorulmadan üstün performans ve çaba ile bir dönemi sonlandırdı.

Hepimizin yüzündeki ortak gülümsemenin tek anlamı bu zorlu sürecin başarı ile üstesinden gelmenin haklı gururuydu. Yeni dönemde okulumuzda olacak olmanın verdiği umut ile emeği geçen herkese teşekkür eder iyi tatiller dileriz.

2.dönemde yüz yüze eğitimle öğrencilerimize kavuşmak en büyük dileğimiz.