Bahçeşehir Koleji'nde Online Veli Toplantısı

Bahçeşehir Koleji Ortaokul Müdürü Kadir Karayılan başkanlığında uzaktan eğitim süreci ile ilgili hem bilgilendirme hem de bilgi alışverişinde bulunma online veli toplantısı yapıldı.

7. sınıf velilerimiz ile gerçekleşen toplantıda online eğitim süreci ile ilgili tavsiye ve görüşler alındı.

Veli memnuniyetleri ve teşekkürleri ile ilerleyen toplantı iyi dilek ve temenniler ile sona erdi.