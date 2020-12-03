Bahçeşehir Koleji'nde Online Veli Toplantıları Devam Ediyor

Bu akşam da 3. sınıf velileri, okul idarecileri ve öğretmenleriyle buluştu. Online olarak yapılan veli toplantılarımız da velilerimize Bahçeşehir Koleji’nin uzaktan eğitimde 2 hafta boyunca günlük 8 saat dolu dolu gerçekleştirdiği süreç değerlendirildi.

Velilerimiz ilkokul müdür yardımcımız Ezgi Demir’e uzaktan eğitimde yakından takip için memnuniyetleri dile getirip Bahçeşehir ailesine teşekkürlerini ilettiler; bizler de velilerimize toplantımıza göstermiş oldukları ilgi ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.

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