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Bahçeşehir Koleji'nde Okulumu Tanıyorum Etkinliği
Okulumuzda 23 Ağustos itibari ile başladığımız ve halen devam eden 1. Sınıf oryantasyon eğitiminde bugün sınıf öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz okulun her bölümünü tek tek dolaşıp 'Okulumu Tanıyorum Etkinliği' yaptı.
Nevşehir 24.08.2021, 15:22
Öğrencilerimiz öncelikli olarak Kampüs Müdürümüz Kadri Güvenç ile sonrasında müdür yardımcılarımız, bölümlerdeki öğretmenlerimiz, okuldaki görevlilerimiz ile tanıştı.
Okulu yuva haline getirmeyi hedefleyen Nevşehir Bahçeşehir Koleji öğretmenleri ve 1. sınıf öğrencilerimiz bu etkinlikler ile günü güzel bitirmenin mutluluğunu yaşadılar.