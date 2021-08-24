Bahçeşehir Koleji'nde Okulumu Tanıyorum Etkinliği

Öğrencilerimiz öncelikli olarak Kampüs Müdürümüz Kadri Güvenç ile sonrasında müdür yardımcılarımız, bölümlerdeki öğretmenlerimiz, okuldaki görevlilerimiz ile tanıştı.

Okulu yuva haline getirmeyi hedefleyen Nevşehir Bahçeşehir Koleji öğretmenleri ve 1. sınıf öğrencilerimiz bu etkinlikler ile günü güzel bitirmenin mutluluğunu yaşadılar.