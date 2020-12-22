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Bahçeşehir Koleji'nde Meslek Uzmanları Semineri
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nden velilere online seminer.
Nevşehir 22.12.2020, 10:20
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nden "Meslek Uzmanları ile Online Seminerler" kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Eğitim Yazarı Turgay Polat Semineri...
Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Turgay Polat'ın "Z Kuşağında (Toplum 5.0'da) Ebeveyn Olmak" adlı semineri 26 Aralık Cumartesi günü velilerimize yapılacaktır.
Bahçeşehirli olmanın ve ayrıcalıklara sahip olmanın tam vakti, sen de bize katıl!
Unutma başarı senin tercihin!