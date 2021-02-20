Bahçeşehir Koleji'nde "Hello My Friend, This is My Country" Etkinliği

2. sınıfların katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantımıza 3 kıtadan 7 ülke toplam 148 öğrenci 8 öğretmen ve öğrenci velileri katıldı. Toplantımızda öğretmenimiz okulumuzu, ülkemizi ve Kapadokyamızı en güzel haliyle tanıttı. Katılımcı ülkeler ülkemizin ve şehrimizin turistik güzelliğine, kültürel zenginliğine, yemeklerimizin çeşitliliğine vurgu yaptılar ve ziyaret etmeyi çok istediklerini dile getirdiler.

Son olarak, böyle bir projeyi başlattığımız için projemizin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Yabancı dil öğretiminin önemini her daim bilen kurumumuz ve bunun için çabalayan öğretmenimiz, öğrencilerimize en güzel fırsatları sunmak için daima çabalıyor. Öğretmenimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi projenin bir parçası oldukları için tebrik ediyoruz.

Siz de ailemizin bir parçası olup beraber keşfetmeye ne dersiniz?