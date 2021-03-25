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Bahçeşehir Koleji'nde "Hello My Friend, This is My Country" Projesi
Nevşehir Bahçeşehir Koleji'nin Uluslararası E-Twinning projesi olan "Hello My Friend, This is My Country" projesi 2. sınıf öğrencilerimiz ve İngilizce öğretmeniz Zeynep Kaya'nın katılımlarıyla gerçekleşti.
Nevşehir 25.03.2021, 13:43
Öğrencilerimiz partner okullarımız için bölgemizi tanıtmak ve onları ülkemize davet etmek için video klip hazırladı. Projemize İspanya, Türkiye, Yunanistan, Polonya, Romanya ve Bulgaristan'dan 160 öğrenci katıldı.
Birçok online toplantılar, mektuplaşmalar ve kültürel ülke tanıtımları ile gerçekleşen projemiz ile öğrencilerimiz farklı kültürleri tanıdı, ülkeler hakkında merak ettiklerini sordu, yurtdışındaki arkadaşlarına mektuplar yazdı ve oradaki arkadaşlarından hediyeler ve mektuplar aldı.