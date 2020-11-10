Bahçeşehir Koleji'nde Hayat 09:05'te Durdu

Kampüs bahçesinde düzenlenen törenin ardından öğrenciler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak konferans salonuna geçtiler.

10 Kasım anısına düzenlenen programın gösteri sırasında duygulu anlar yaşandı. Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Müdürü Kadri Güvenç günün anlam ve önemine dair şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Ata'mızın izinde yol aldık, almaya da devam edeceğiz... ''