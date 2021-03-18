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Bahçeşehir Koleji'nde Çanakkale Programı Düzenlendi
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Nevşehir 18.03.2021, 18:45
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü nedeniyle Türk dili ve edebiyatı zümresi ve müzik zümresinin hazırladığı oratoryo öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.
Çanakkale Zaferi için hazırlanan sergi de çok beğenildi. Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun diyoruz ve son söz olarak “Çanakkale Geçilmez!” diye haykırıyoruz.