Bahçeşehir Koleji'nde Çanakkale Programı Düzenlendi

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü nedeniyle Türk dili ve edebiyatı zümresi ve müzik zümresinin hazırladığı oratoryo öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nde yaşananlar ve tarihe damga vuran hadiseler öğrenciler tarafından en içten duygularla anlatılırken program türküler ile taçlandı.

Çanakkale Zaferi için hazırlanan sergi de çok beğenildi. Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun diyoruz ve son söz olarak “Çanakkale Geçilmez!” diye haykırıyoruz.