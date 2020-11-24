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Bahçeşehir Koleji Milli Eğitim Müdürü Demir’i Ziyaret Etti
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Milli Eğitim Müdürünü Ziyaret Etti.
Nevşehir 24.11.2020, 16:50
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüs Müdürü Kadri Güvenç, lise müdürü Kadir Karayılan, lise müdür yardımcısı Gökçen Karataş, ilkokul müdür yardımcısı Ezgi Demir ve anaokulu müdür yardımcısı Ezgi Kadıoğlu “Öğretmenler Günü” dolayısı ile Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’i ziyaret ettiler.
Bahçeşehir Koleji’nin Nevşehir’de yenilikler getirdiğini söyleyen Murat Demir, en kısa zamanda öğrencilerin okullara kavuşması temennisini yineledi ve nazik ziyaretlerinden dolayı Bahçeşehir Koleji’ne teşekkür etti.