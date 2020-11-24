Bahçeşehir Koleji Milli Eğitim Müdürü Demir’i Ziyaret Etti

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüs Müdürü Kadri Güvenç, lise müdürü Kadir Karayılan, lise müdür yardımcısı Gökçen Karataş, ilkokul müdür yardımcısı Ezgi Demir ve anaokulu müdür yardımcısı Ezgi Kadıoğlu “Öğretmenler Günü” dolayısı ile Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’i ziyaret ettiler.

Günün anlamı ve öğretmenliğin kutsallığı üzerine sohbet eden heyet Milli Eğitim Müdürü’ne çiçek ve hediyelerini sundular.

Bahçeşehir Koleji’nin Nevşehir’de yenilikler getirdiğini söyleyen Murat Demir, en kısa zamanda öğrencilerin okullara kavuşması temennisini yineledi ve nazik ziyaretlerinden dolayı Bahçeşehir Koleji’ne teşekkür etti.