Bahçeşehir Koleji "Matematik Olimpiyatları"na katıldı

Türkiye geneli 42 Bahçeşehir Koleji kampüsünden 300'ün üzerinde ortaokul öğrencilerimizin katılımıyla bu yıl 4.sü düzenlenen "Matematik Olimpiyatları"na Nevşehir Bahçeşehir Koleji olarak katılmaktan gurur duyduk.

Maya BOZUNOĞULLARI, Murat ATA YILMAZ, Naz ŞENTEPE, Rüya SERTKAYA, Safa Erdem GÜÇLÜ, Timur BATUR adlı öğrencilerimizi gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederiz. Hayatlarında güzel bir anı olarak kalacağından eminiz ve umuyoruz ki hem matematiğe hem yaşama dair edindikleri tecrübeler hayatlarında kolaylıklar sağlayacaktır.