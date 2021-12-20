Son Dakika
Bahçeşehir Koleji "Lise Okula Kabul Sınavı" Başvuruları Başlıyor
Nevşehir 20.12.2021, 09:25
Hayal ettiğin geleceğe doğru yerden başlamak ve Bahçeşehir Koleji ayrıcalıklarını yaşamak istiyorsanız "Okula Kabul Sınavı"ımıza(Bursluluk) davetlisiniz.
Bursluluk sınavı başvurularımız 20 Aralık'ta başlıyor.
Başvuru adresimiz:
https://bahcesehir.stoys.co/sinavkayit
Tüm öğrencileri "Okula Kabul Sınavı"na bekliyoruz.
Bahçeşehir Koleji'nin eğitiminden ve ayrıcalıklarından yararlanmak senin de hakkın, unutma başarı senin tercihin!