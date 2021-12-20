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Bahçeşehir Koleji "Lise Okula Kabul Sınavı" Başvuruları Başlıyor

Nevşehir 20.12.2021, 09:25
Bahçeşehir Koleji "Lise Okula Kabul Sınavı" Başvuruları Başlıyor

Hayal ettiğin geleceğe doğru yerden başlamak ve Bahçeşehir Koleji ayrıcalıklarını yaşamak istiyorsanız "Okula Kabul Sınavı"ımıza(Bursluluk) davetlisiniz.

Bursluluk sınavı başvurularımız 20 Aralık'ta başlıyor.

Başvuru adresimiz:

https://bahcesehir.stoys.co/sinavkayit

Tüm öğrencileri "Okula Kabul Sınavı"na bekliyoruz.

Bahçeşehir Koleji'nin eğitiminden ve ayrıcalıklarından yararlanmak senin de hakkın, unutma başarı senin tercihin!

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