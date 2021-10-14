Bahçeşehir Koleji Lise Öğrencilerine MUN(Model Birleşmiş Milletler Konferansı) Hakkında Bilgi Verildi

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü lise öğrencilerimize bu yıl Hollanda'da gerçekleştirilecek MUN (Model Birleşmiş Milletler Konferansı) hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerimizin akademik anlamda yabancı dillerini ve bilgi düzeylerini artıracak MUN konferansına katılmaları için yabancı dil departmanı çalışmalarına başladı.

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