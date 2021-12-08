Bahçeşehir Koleji Lise Öğrencileri Yazar Mehmet Ercan İle Buluştu

Nevşehir Belediyesi'nin kitap fuarı kapsamında ilimize gelen Mehmet Ercan Bahçeşehir Koleji lise öğrencileri ile buluştu ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Yazarlığa giden serüvenini bir kariyer söyleşisi ile anlatan yazarımızın kitabına ilgi büyüktü. Öğrencilerimizin çoğu yazar Mehmet Ercan'ın imzalı kitabını edinme imkânı da buldu. Sen de eğitimi tam anlamıyla idrak edebilmek için bize katıl, sen de Bahçeşehirli olmanın farkını yaşa!