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Bahçeşehir Koleji Lise Kadrosu ile 10. Sınıf Velilerimiz Tanıtım Toplantısında Buluştu
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü lise kadrosu ile 10. sınıf velilerimiz tanıtım toplantısında buluştu.
Nevşehir 15.09.2021, 09:54
Tanıtım programı sayesinde Bahçeşehir Koleji'nde yaşam kuralları, eğitim teknolojilerinden stoys ve metodbox gibi uygulamaların kullanımı ve yabancı dil eğitiminin içeriği hakkında bilgi sahibi olan velilerimiz, öğrencimizi nasıl bir sürecin beklediğini bu toplantıdan aldıkları bilgiler ışığında çocuklarına aktararak biz öğretmenlerine çok büyük bir destek sağladı.