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Bahçeşehir Koleji Lise Kademesinde Cumhuriyet Bayramı Coşku İle Kutlandı

Nevşehir 28.10.2021, 09:54 28.10.2021, 09:56
Bahçeşehir Koleji Lise Kademesinde Cumhuriyet Bayramı Coşku İle Kutlandı

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü lise kademesinde Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı...

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü lise kademesinde tarih, coğrafya ve felsefe öğretmenlerinin hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı izleyen herkesi hayran bıraktı.

Cumhuriyet coşkusunu sahneye yansıtan öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz ve nice bayramlara Cumhuriyetle diyoruz...

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