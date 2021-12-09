Bahçeşehir Koleji Kurucuları, Bahçeşehir Basketbol Takımına Destek Verdi

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L grubundaki ilk maçında London Lions'u 107-82 yenen basketbol takımımız güzel oyunu ile galibiyet serisine devam ediyor.

BUEK Başkanı Enver Yücel, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seath ve Türkiye'deki Bahçeşehir Koleji kurucularımızın izlediği maçı Nevşehir Bahçeşehir Koleji kurucusu Halis Uluer de izleyerek takımımıza destek vermiştir. Basketbol takımımıza gruptaki diğer maçlarında başarılar diliyoruz.