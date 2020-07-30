Bahçeşehir Koleji Kurban Bayramı Mesajı

"Bizleri millet olarak sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının güçlendiği, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye ulaştığı yeni bir Kurban Bayramı’na erişmenin mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milli ve manevi değerlerin yoğun olarak hissedildiği bayramlar, milletçe kenetlenmenin, yardımlaşmanın her zaman en güzel vesilelerinden biri olmuştur. Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında bu Kurban Bayramı’nda sorumluluk bilinciyle hareket ederek, kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uymak durumunda olduğumuzu hatırlayalım. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın da trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmaları, sevdikleri ile birlikte huzurlu bir bayram geçirmeleri en büyük temennimizdir. Kurban Bayramı’nın milletimize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa huzur getirmesini temenni ediyoruz.’’