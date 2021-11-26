2019-2020 yılı Nevşehir il şampiyonu Bahçeşehir Koleji Kız Voleybol Takımı galibiyet serisine devam ediyor.

2021-2022 yılı voleybol A genç kız kategorisinde ikinci maçına çıkan takımımız Acıgöl Damat İbrahim Paşa Lisesi'ni 3-0 yenerek yoluna devam etti. Öğrencilerimizi ve beden eğitimi öğretmenlerimizi kutluyoruz. Akademik başarının yanında spor başarılarımız ile yolumuza devam ediyoruz.