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Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Güvenç JAKEM Komutanı Uysal'ı Ziyaret Etti
Nevşehir Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Kadri Güvenç'ten JAKEM Komutanı Albay İlyas Uysal' a hayırlı olsun ziyareti...
Nevşehir 01.12.2021, 16:08
Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Güvenç JAKEM Komutanı Uysal'ı Ziyaret Etti
Nevşehir Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Kadri Güvenç'ten JAKEM Komutanı Albay İlyas Uysal' a hayırlı olsun ziyareti...
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüs Müdürü Kadri Güvenç Jakem Komutanı Jandarma Albay İlyas Uysal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlyas ve Güvenç çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunarak ziyareti iyi dileklerle sonlandırdılar.