Bahçeşehir Koleji İlkokul Veli Toplantıları Yoğun Bir Katılımla Gerçekleşti

Farklı günlerde gerçekleştirdiğimiz 1,2,3 ve 4. Sınıf veli toplantılarımıza olan ilgi çok yoğundu.

Çocuklarımızın gelişim süreçlerinde, okul ve ailenin birbirini tamamlayıcı yönde yer almalarının önemine inanarak oldukça başarılı, faydalı ve verimli geçen toplantıda bireysel, akademik ve sosyal alanda öğrencilerimizi birebir değerlendirdik.

Katılımları için tüm velilerimize teşekkür ederiz.