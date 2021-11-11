Son Dakika

Bahçeşehir Koleji İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinden 10 Kasım Atatürk´ü Anma Programı

Nevşehir 11.11.2021, 10:32
Bahçeşehir Koleji İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinden 10 Kasım Atatürk´ü Anma Programı

Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83.yıldönümü dolayısıyla okulumuzda 10 Kasım Atatürk´ü Anma Programı gerçekleştirildi.

Okulumuz öğretmenlerinin ve öğrencilerinin hazırladıkları "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı" saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı.

M. Kemal Atatürk'ün hayatı ve fikirleri konusunda İngilizce ve Almanca konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, sağlığı hakkında sunumlar yapıldı.

Töreni hazırlayan öğretmenlerimiz ve görev alan öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@