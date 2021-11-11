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Bahçeşehir Koleji İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinden 10 Kasım Atatürk´ü Anma Programı
Nevşehir 11.11.2021, 10:32
Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83.yıldönümü dolayısıyla okulumuzda 10 Kasım Atatürk´ü Anma Programı gerçekleştirildi.
Okulumuz öğretmenlerinin ve öğrencilerinin hazırladıkları "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı" saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı.
M. Kemal Atatürk'ün hayatı ve fikirleri konusunda İngilizce ve Almanca konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, sağlığı hakkında sunumlar yapıldı.
Töreni hazırlayan öğretmenlerimiz ve görev alan öğrencilerimize teşekkür ederiz.