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Bahçeşehir Koleji İlkokul Öğrencilerinin Muhteşem Stem+A Fuarı

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü İlkokul Stem Junior programımızın birinci teması olan “Makineler Dünyası” kapsamında oluşturulan 09-13 Kasım tarihleri arası gerçekleşen 1, 2, 3 ve 4. sınıflarımızın emek ve özverileri sonucu hazırladıkları stem fuarına ilgi büyüktü.

Nevşehir 14.11.2020, 10:20
Bahçeşehir Koleji İlkokul Öğrencilerinin Muhteşem Stem+A Fuarı
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Öğrencilerimizin ders kapsamında birbirlerine ve öğretmenlerine yaptıkları ürün tanıtımı görülmeye değerdi. Bu yıl pandemi sebebi ile yeni normale uygun online olarak velilerimize de sergilediğimiz stem junior fuarı sonunda öğrencilerimiz STEM+A sertifikası almaya hak kazanandılar.

Bu süreçte emeği geçen başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere değerli velilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür eder iyi tatiller dileriz.

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