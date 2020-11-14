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Bahçeşehir Koleji İlkokul Öğrencilerinin Muhteşem Stem+A Fuarı
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü İlkokul Stem Junior programımızın birinci teması olan “Makineler Dünyası” kapsamında oluşturulan 09-13 Kasım tarihleri arası gerçekleşen 1, 2, 3 ve 4. sınıflarımızın emek ve özverileri sonucu hazırladıkları stem fuarına ilgi büyüktü.
Nevşehir 14.11.2020, 10:20
Öğrencilerimizin ders kapsamında birbirlerine ve öğretmenlerine yaptıkları ürün tanıtımı görülmeye değerdi. Bu yıl pandemi sebebi ile yeni normale uygun online olarak velilerimize de sergilediğimiz stem junior fuarı sonunda öğrencilerimiz STEM+A sertifikası almaya hak kazanandılar.
Bu süreçte emeği geçen başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere değerli velilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür eder iyi tatiller dileriz.