Bahçeşehir Koleji İlkokul Öğrencilerinin Muhteşem Stem+A Fuarı

Öğrencilerimizin ders kapsamında birbirlerine ve öğretmenlerine yaptıkları ürün tanıtımı görülmeye değerdi. Bu yıl pandemi sebebi ile yeni normale uygun online olarak velilerimize de sergilediğimiz stem junior fuarı sonunda öğrencilerimiz STEM+A sertifikası almaya hak kazanandılar.

Bu süreçte emeği geçen başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere değerli velilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür eder iyi tatiller dileriz.