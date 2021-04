Bahçeşehir Koleji İlkokul Öğrencilerinden "Hi, My Friend, This is My Country" Etkinliği

Nevşehir Bahçeşehir Koleji'nin 15 Şubat-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşen "Hi, My Friend, This is My Country" adlı e-Twinning projesi İngilizce öğretmenimiz Zeynep Kaya ve 2. sınıflarımızın katılımıyla gerçekleşmişti.

Bu kapsamda, 6 ülkeden toplam 160 öğrencinin dahil olduğu proje sürecinde birçok online toplantı ile ülkeler kendi okullarını, kültürlerini, turistik yerlerini tanıttı ve farklı ülkedeki arkadaşlarına mektuplar ve hediyeler göndermişti.

Mektup partnerimiz Bulgaristan, öğrencilerimizin onlar için hazırladığı kutuyu açtı ve öğretmenleri bize fotoğraflarla birlikte şu mesajı iletti: "Gerçekten çok çok heyecan verici ve inanılmaz bir deneyimdi bizim için. Mektuplarınız ve hediyeleriniz tıpkı mücevher gibi ve çok özenli...

Öğrencilerimi bu kadar mutlu ettiğiniz için çok teşekkür ederim.

Başarılar, sağlık ve mutluluklar dilerim sizi öpüyor ve kucaklıyoruz."