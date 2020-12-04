Bahçeşehir Koleji İlkokul Öğrencilerden Örnek Davranış

Farkına var, saygılı ol ve empati kur.

Fikrinle, bakışınla, duyarsızlığınla ve empati yoksunluğun ile en büyük “engel” sen olma!

Yaşamı zorlaştıran, ötekileştiren, halden anlamayan sen olma!

Zaman zaman yeterince zor olan hayatı daha da zorlaştırma! Özelliklerinden yoksun insanları incitme ve çok özellikli özel insan ol!

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü ilkokul öğrencileri ‘’Engelsiz Hayat” farkındalığı oluşturmak adına derslerine mor renk kıyafet ve objeler ile katıldılar. Öğretmenleri ile sevginin engelsiz olduğunu konuşan öğrenciler asıl engelin kalplerde olduğunu ifade ettiler.