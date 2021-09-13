Bahçeşehir Koleji İHA takımı Teknofest’te...

Değişen ve gelişen dünyanın en önemli parçası olan İnsansız Hava Araçlarını tüm aşamalarını güzel bir ekip ruhu ile meydana getiren Colibri UAV takımımıza yarışmada başarılar diliyoruz. Nevşehir’in adını Bursa’da duyurdukları için genç beyinlerimize teşekkür ediyoruz.

Sonuç ne olursa olsun onlarla gurur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Sen de bu büyük aileye katılmak için neden hala bekliyorsun?