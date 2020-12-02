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Bahçeşehir Koleji İHA Takımı NTB Başkanı Salaş'ı Ziyaret Etti
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü İHA Takımı Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ı ziyaret etti.
Nevşehir 02.12.2020, 10:27
Daha önce alınan randevuları bugün gerçekleştiren İHA Takımı, Başkan Salaş'ı makamında ziyaret ederek Salaş'a projelerinden bahsetti.
İzin saatlerini projeleri için geçiren "İHA Takımı"na Başkan Salaş başarı dileklerini iletti.