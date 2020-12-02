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Bahçeşehir Koleji İHA Takımı NTB Başkanı Salaş'ı Ziyaret Etti

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü İHA Takımı Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ı ziyaret etti.

Nevşehir 02.12.2020, 10:27
Bahçeşehir Koleji İHA Takımı NTB Başkanı Salaş'ı Ziyaret Etti
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Daha önce alınan randevuları bugün gerçekleştiren İHA Takımı, Başkan Salaş'ı makamında ziyaret ederek Salaş'a projelerinden bahsetti.

İHA'nın artık bu yüzyılda ne kadar önemli olduğunu ve Nevşehir için de bu projenin çok değerli olduğunu belirten öğrencilerimiz, İbrahim Salaş'ın misafirperverliğinden dolayı ziyaretten çok memnun bir şekilde ayrıldılar.

İzin saatlerini projeleri için geçiren "İHA Takımı"na Başkan Salaş başarı dileklerini iletti.

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