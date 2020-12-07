Bahçeşehir Koleji Hız Kesmeden Online Eğitime Devam Ediyor...

Yüz yüze eğitimi aratmayacak şekilde planlanan online eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz yeni haftaya aynı coşku ile başladılar. Günlük 9 saat online eğitim gören öğrenciler, gündüz verilen online eğitimlerin yanında her akşam konu tekrar ve soru çözümü etütleri ile hedeflerine emin adımlarla yaklaşıyor.

Bu süreçte kitap okumayı da ihmal etmeyen Bahçeşehir Koleji, kitap okuma saatlerinde de öğrencileriyle buluşuyor.

Yoğun çalışma programı ile fark yaratan bu aileye sen de katılmak ister misin?

Unutma başarı senin elinde...