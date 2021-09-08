Bahçeşehir Koleji Dünya Vatandaşı Yetiştirmeyi Kendine İlke Ediniyor

Bahçeşehir Koleji olarak dünya vatandaşı yetiştirmeyi kendine ilke edinen okulumuz, 6. sınıf öğrencilerimizin sosyal hak ve sorumluluklarına farkındalık katmak adına Türkçe dersinde uygulamalı bir etkinlik gerçekleştirmiştir.

Vatandaşların anayasa ve kanunlarla teminat altına alınmış haklarından biri olan dilekçe vermek; duyarlı, sorumlu, uygar bir fert olmanın da önemli bir şartıdır. Bu önemli ilkeyi, ders müfredatı ile örtüştürüp yaparak yaşayarak öğrenme etkinliği çerçevesinde okulumuzun 6. sınıf öğrencileri okul idaresine dilekçelerini sundu.

Ortaokul Müdür Yardımcısı dilekçelerini inceleyerek çocuklara sınıflarında gerekli geri bildirimi yapmıştır.

Sen de bize katıl, sen de dünya vatandaşı ol!