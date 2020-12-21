Bahçeşehir Koleji Cumartesi Günleri de Online Eğitime Devam Ediyor

İstikrarlı bir anlayış ve çok çalışmanın başarıyı getireceğini bilen okulumuz, bu zorlu süreçte her zaman öğrencilerinin ve velilerinin yanındadır.

Canlı dersler, akşam konu etütleri, bire bir mentor görüşmeleri, veli aramaları ile öğrencilerini ve velilerini yalnız bırakmayan okulumuz, eğitimin hafife alınamayacak bir mesele olduğunun bilincinde olarak çalışmalarını yürütüyor.

Bir okuldan ziyade bir aile olmanın inancı ile her zaman işimizin başındayız çünkü biz eğitim işine hakimiz ve öğrencilerimizi çok seviyoruz. Sen de bize katıl, sen de bu ailenin bir üyesi ol!