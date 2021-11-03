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Bahçeşehir Koleji Atletizm Takımı Başarıya Doymuyor

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Atletizm takımı başarıya doymuyor.

Nevşehir 03.11.2021, 11:12
Bahçeşehir Koleji Atletizm Takımı Başarıya Doymuyor

Genç erkekler kategorisinde ferdi sıralamada okulumuz öğrencilerinden

Duran Sütveren 1.

Süleyman Yılmaz 2.

Mert Hanifi Odacı 4.

Batuhan Ergöz 6.

İbrahim Gökgöz 7. olmuştur.

Okulumuz takım halinde il şampiyonu olmuştur. Aynı zamanda Ömer Efe Kantemiz yıldız erkekler kategorisinde şampiyon olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, Ankara'da yapılacak olan 10 Kasım Atatürk'ü anma koşusunda başarılar diliyoruz.

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