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Bahçeşehir Koleji Anaokulunda Pandomim Etkinliği Yapıldı

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü anaokulunda pandomim etkinliği yapıldı.

Nevşehir 24.12.2021, 15:52
Bahçeşehir Koleji Anaokulunda Pandomim Etkinliği Yapıldı

Pandomim, çocukların hem bireysel hem de grupla gerçekleştirebilecekleri bir drama etkinliğidir. En basit grup pandomimleri bile dikkati artırır ve hayal gücünü harekete geçirir. Bahçeşehir Anaokulu 5 yaş öğrencilerimiz "Pandomim" etkinliği ile Charlie Chaplin' i tanıdı ve pandomim sanatını öğrendi. Her yeni öğrenme çocuklarımızın kişisel gelişimi için çok önemli, değişen dünyaya güzel çocuklar yetiştirmek için çabalıyoruz. Sen de değişime bizimle ayak uydur, sen de bize katıl!

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