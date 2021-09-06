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Bahçeşehir Koleji Anaokulu Öğrencileri Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Merhaba Dedi
Okullarını çok özleyen çocuklarımız, kendilerini aynı özlem ve heyecanla karşılayan öğretmenlerine kavuştu.
Nevşehir 06.09.2021, 16:14
Öğrencilerimiz, "Güne merhaba" ve "Çember Saati" etkinlikleriyle tanışıp branş öğretmenlerinin eşliğinde ders akışlarına devam ettiler. Anaokulunda çocuk sesleri koridorlarda yankılanırken öğretmenlerimizin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
Bu yılın huzurla ve sağlıkla geçmesi tek temennimizdir. Nice güzel eğitim dolu yıllara diyoruz.